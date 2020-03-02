В ночь на 2 марта в Киеве, на Бориспольском шоссе, груженная фура DAF с пьяным водителем за рулем попала в жесткое ДТП, в результате чего снесла частьотбойника и врезалась в столб.

В грузовике был коньяк, шампанское и другие алкогольные напитки. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, фура съехала с трассы, а тогда снесла часть отбойника и влетела в столб. Водитель не получил тяжелых травм, но имел признаки алкогольного опьянения, из-за чего ему предложили пройти тест с драггером.

В Киеве фура с пьяным водителем снесла отбойник и влетела в столб Информатор

В Киеве фура с пьяным водителем снесла отбойник и влетела в столб Информатор

В Киеве фура с пьяным водителем снесла отбойник и влетела в столб Информатор

Так, в крови мужчины оказалось 2,03 промилле алкоголя, что в десять раз превышает норму. Позже водитель признался, что, перед тем как сесть за руль, он выпил водку.

В Киеве фура с пьяным водителем снесла отбойник и влетела в столб Информатор

В Киеве фура с пьяным водителем снесла отбойник и влетела в столб Информатор

В Киеве фура с пьяным водителем снесла отбойник и влетела в столб Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 29 февраля легковой автомобиль вылетел с дороги прямо в Русановский канал.

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