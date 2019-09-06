В Киеве фура раздавила пенсионера: фото ДТП

В пятницу, 6 сентября, в Подольском районе Киева произошло ДТП с фурой, в результате которого погиб пожилой мужчина.
Об этом сообщает "Еспресо" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что авария произошла на улице Газопроводная в направлении Кольцевой дороги. В какой-то момент по неизвестным причинам на трассу перед фурой выбежал человек 60-70 лет в неустановленном для перехода месте.
В Киеве фура сбила насмерть мужчину
В Киеве фура сбила насмерть мужчину
Кабина грузовика уже проехала и пожилой мужчина, не останавливаясь, ударился о прицеп и отлетел на дорогу. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. По прибытию врачи констатировали смерть пенсионера.
Следственно-оперативная группа начала расследование на месте ДТП.
В Киеве грузовик раздавил пенсионера
В Киеве грузовик раздавил пенсионера
В Киеве фура сбила пенсионера
В Киеве фура сбила пенсионера
В Киеве фура сбила пенсионера
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепровском районе Киева произошло жуткое ДТП – водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и влетел в барьерное ограждение.
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