В Киеве фура раздавила пенсионера: фото ДТП

В пятницу, 6 сентября, в Подольском районе Киева произошло ДТП с фурой, в результате которого погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает "Еспресо" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что авария произошла на улице Газопроводная в направлении Кольцевой дороги. В какой-то момент по неизвестным причинам на трассу перед фурой выбежал человек 60-70 лет в неустановленном для перехода месте.

В Киеве фура сбила насмерть мужчину

В Киеве фура сбила насмерть мужчину

Кабина грузовика уже проехала и пожилой мужчина, не останавливаясь, ударился о прицеп и отлетел на дорогу. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. По прибытию врачи констатировали смерть пенсионера.

Следственно-оперативная группа начала расследование на месте ДТП.

В Киеве грузовик раздавил пенсионера

В Киеве грузовик раздавил пенсионера

В Киеве фура сбила пенсионера

В Киеве фура сбила пенсионера

В Киеве фура сбила пенсионера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепровском районе Киева произошло жуткое ДТП – водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и влетел в барьерное ограждение.

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