В Киеве фура протаранила остановку: детали и фото жуткого ДТП

В среду, 25 сентября, в Киеве на улице Братиславской грузовик протаранил остановку, в результате чего водителя зажало в кабине.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото,доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, водитель фуры, уходя от столкновения с пешеходом, нарушившим ПДД, въехал в ограждение, а потом в остановку общественного транспорта.

В Киеве фура влетела в остановку

В Киеве фура влетела в остановку

Водителя зажало в кабине. На место ДТП прибыли спасатели из ГСЧС и несколько машин скорой помощи. О других пострадавших информации нет.

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве столкнулись сразу три фуры, из-за чего пострадал один человек.

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