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27 сентября • обновлено в 19:54
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В Киеве фура протаранила остановку: детали и фото жуткого ДТП

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В среду, 25 сентября, в Киеве на улице Братиславской грузовик протаранил остановку, в результате чего водителя зажало в кабине.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото,доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, водитель фуры, уходя от столкновения с пешеходом, нарушившим ПДД, въехал в ограждение, а потом в остановку общественного транспорта.

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В Киеве фура влетела в остановку

В Киеве фура влетела в остановку

В Киеве фура влетела в остановку

В Киеве фура влетела в остановку

Водителя зажало в кабине. На место ДТП прибыли спасатели из ГСЧС и несколько машин скорой помощи. О других пострадавших информации нет.

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

В Киеве фура протаранила остановку

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве столкнулись сразу три фуры, из-за чего пострадал один человек.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Іноді і пішоходи чудять
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
voznyk ruslan, и поверь очень часто, я бы сказал-больше чем водители. Сколько придурков в наушниках по проезжей части ходит
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