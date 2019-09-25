В Киеве фура протаранила остановку: детали и фото жуткого ДТП

В среду, 25 сентября, в Киеве на улице Братиславской грузовик протаранил остановку, в результате чего водителя зажало в кабине.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото,доскролльте новость до конца).
По предварительным данным, водитель фуры, уходя от столкновения с пешеходом, нарушившим ПДД, въехал в ограждение, а потом в остановку общественного транспорта.
В Киеве фура влетела в остановку
В Киеве фура влетела в остановку
Водителя зажало в кабине. На место ДТП прибыли спасатели из ГСЧС и несколько машин скорой помощи. О других пострадавших информации нет.
В Киеве фура протаранила остановку
В Киеве фура протаранила остановку
В Киеве фура протаранила остановку
В Киеве фура протаранила остановку
В Киеве фура протаранила остановку
В Киеве фура протаранила остановку
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве столкнулись сразу три фуры, из-за чего пострадал один человек.
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