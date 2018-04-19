В Киеве фрагмент крыши ТЦ обрушился на прохожих: первое видео с места ЧП

В сети появилось видео с места ЧП в Шевченковском районе, где металлическая конструкция с нового торгового центра Smart Plaza упала на прохожих.
На территории возле ТЦ - следы крови, говорится на записях, опубликованной на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.
Сообщается, что работники магазина пытались убрать упавшие конструкции, однако очевидцы инцидента им помешали.
В частности, люди заявили, что полиция должна зафиксировать случившееся. Пострадавшая женщина с множественными травмами госпитализирована в больницу.
Отметим, на момент происшествия в Киеве был сильный ветер. В то же время свидетели ЧП считают, что это не могло стать причиной обвала конструкции.
Фото с места ЧП
"Киев Оперативный", Facebook
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве в квартире известного писателя обрушился потолок.
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