В Киеве фрагмент крыши ТЦ обрушился на прохожих: первое видео с места ЧП

В сети появилось видео с места ЧП в Шевченковском районе, где металлическая конструкция с нового торгового центра Smart Plaza упала на прохожих.

На территории возле ТЦ - следы крови, говорится на записях, опубликованной на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что работники магазина пытались убрать упавшие конструкции, однако очевидцы инцидента им помешали.

В частности, люди заявили, что полиция должна зафиксировать случившееся. Пострадавшая женщина с множественными травмами госпитализирована в больницу.

Отметим, на момент происшествия в Киеве был сильный ветер. В то же время свидетели ЧП считают, что это не могло стать причиной обвала конструкции.

Фото с места ЧП "Киев Оперативный", Facebook

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве в квартире известного писателя обрушился потолок.