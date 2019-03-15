В Киеве эвакуировали здание суда: первые подробности

В Киеве 15 марта неизвестные сообщили о минировании Шевченковского районного суда. Всех посетителей и работников учреждения пришлось эвакуировать.

Звонок поступил около 14:00, уточнили на странице Шевченковского райсуда в Facebook.

"В связи с поступлением сообщения о минировании из помещения суда проводится эвакуация. О восстановлении работы сообщат дополнительно", ‒ уточнили представители суда.

Согласно с данными в электронном регистре судебных заседаний, на 15 марта в Шевченковском суде запланировали рассмотрение более 200 дел, в том числе и уголовных.

Шевченковский районный суд Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, Шевченковский райсуд несколько раз ложно минировали в декабре. 10 декабря его эвакуировали вместе с Оболонским, а спустя неделю из-за звонка неизвестного работа прекратилась почти на полдня.

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