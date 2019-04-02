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/Криминал

В Киеве эвакуировали 4 режимных объекта: что произошло

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В Киеве 2 апреля неизвестные сообщили о минировании четырех режимных объектов – завода "Маяк", Высшего совета правосудия, Бронетанкового завода и завода "Артиллерийское вооружение".

О трех случаях сообщили по электронной почте, еще об одном – в телефонном звонке, пояснили в пресс-службе полиции Киева.

"Учреждения находятся на территории Дарницкого, Соломянского, Шевченковского и Оболонского районов. На место прибыли взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи", – уточнили в полиции.

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Людей на всех объектах эвакуировали, а сами помещения оградили. Полиция ищет людей, сообщивших о взрывчатке.

Киевский бронетанковый завод

Киевский бронетанковый завод

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Как писал OBOZREVATEL, 27 марта в экстренные службы Киева поступил вызов о минировании Майдана Незалежности. После этого "заминировали" два торговых центра.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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