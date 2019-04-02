В Киеве эвакуировали 4 режимных объекта: что произошло

В Киеве 2 апреля неизвестные сообщили о минировании четырех режимных объектов – завода "Маяк", Высшего совета правосудия, Бронетанкового завода и завода "Артиллерийское вооружение".

О трех случаях сообщили по электронной почте, еще об одном – в телефонном звонке, пояснили в пресс-службе полиции Киева.

"Учреждения находятся на территории Дарницкого, Соломянского, Шевченковского и Оболонского районов. На место прибыли взрывотехники, кинологи, правоохранители, спасатели и врачи", – уточнили в полиции.

Людей на всех объектах эвакуировали, а сами помещения оградили. Полиция ищет людей, сообщивших о взрывчатке.

Киевский бронетанковый завод Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, 27 марта в экстренные службы Киева поступил вызов о минировании Майдана Незалежности. После этого "заминировали" два торговых центра.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!