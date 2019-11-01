В Киеве экстренно закрыли три центральных станции метро: первые подробности

В Киеве в пятницу, 1 ноября, закрыли входы и выходы на станции метро "Театральная" и "Крещатик", вход на станцию "Арсенальная" (все – "красная" ветка метро), а также пересадочные узлы.
Дело в том, что поступил анонимный звонок о "минировании". Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На "Арсенальной" закрыли только вход, а выход оставили открытым.
"Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. Механизм применяется из соображений безопасности для избежания давки и травмирования на платформе", – говорится в посте.
В Киеве экстренно закрыли две центральные станции метро
Информацию об открытии станций пообещали опубликовать после завершения проверки.
Как рассказали источники OBOZREVATEL, из-за ЧП на станции "Университет" ("красная" ветка) произошел настоящий коллапс.
В Киеве 1 ноября закрыли входы и выходы на станции метро "Театральная" и "Крещатик"
В Киеве поступил анонимный звонок о минировании двух станций метро
В Киеве 1 ноября экстренно закрыли входы и выходы на станции метро "Театральная" и "Крещатик", а также пересадочные узлы
В Киеве поступил анонимный звонок о минировании двух станций метро
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 18 сентября в связи с анонимным звонком о "заминировании" перекрыли движение от станции метро "Днепр" до "Лесной".
А уже в четверг, 19 сентября, полиция города получила анонимное сообщение о взрывных устройствах на всех мостах, в родильных домах и ТРЦ в столице.
В Киеве неизвестные заявили о "заминировании" в ТРЦ "Проспект" возле станции метро "Черниговская".
В городе на синей ветке метро в среду утром, 16 октября, произошел настоящий коллапс. Поезда прекращали движение между остановками, а на станциях образовались огромные толпы людей.
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