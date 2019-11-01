В Киеве экстренно закрыли три центральных станции метро: первые подробности

В Киеве в пятницу, 1 ноября, закрыли входы и выходы на станции метро "Театральная" и "Крещатик", вход на станцию "Арсенальная" (все – "красная" ветка метро), а также пересадочные узлы.

Дело в том, что поступил анонимный звонок о "минировании". Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На "Арсенальной" закрыли только вход, а выход оставили открытым.

"Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. Механизм применяется из соображений безопасности для избежания давки и травмирования на платформе", – говорится в посте.

В Киеве экстренно закрыли две центральные станции метро

Информацию об открытии станций пообещали опубликовать после завершения проверки.

Новости В Киеве на полтора года ограничат вход на одну из центральных станций метро

Как рассказали источники OBOZREVATEL, из-за ЧП на станции "Университет" ("красная" ветка) произошел настоящий коллапс.

В Киеве 1 ноября закрыли входы и выходы на станции метро "Театральная" и "Крещатик"

В Киеве поступил анонимный звонок о минировании двух станций метро

В Киеве 1 ноября экстренно закрыли входы и выходы на станции метро "Театральная" и "Крещатик", а также пересадочные узлы

В Киеве поступил анонимный звонок о минировании двух станций метро

Как сообщал OBOZREVATEL:

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