В Киеве экстренно закрыли три станции метро: что произошло

В Киеве в четверг, 7 ноября, внезапно закрыли станции метро "Золотые Ворота", "Красный хутор" (обе – зеленая ветка) и "Академгородок" (красная ветка).

Поступило анонимное сообщение о "минировании", написала пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

На станциях начались проверки.

В Киеве экстренно закрыли три станции метро

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В Киеве закрыли три станции метро из-за "минирования" Facebook/Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, последние несколько недель такие случаи участились. Так, в пятницу, 1 ноября, закрывали входы и выходы на станции метро "Театральная" и "Крещатик", вход на станцию "Арсенальная" (все – красная ветка метро), а также пересадочные узлы.

Аналогичная ситуация наблюдалась и 5 ноября, когда внезапно закрывали станции метро "Майдан Незалежности" (синяя ветка) и "Дворец спорта" (зеленая ветка), а также соответствующие пересадочные узлы. Ни в одном из случаев информация о "минировании" не подтвердилась.

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