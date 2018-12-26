Ударило током в тысячи вольт: в Киеве едва не погиб подросток-зацепер

В Киеве 16-летний подросток едва не поплатился жизнью, когда лазил по крыше электропоезда.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, несчастный случай произошел в Святошинском районе, предположительно возле ул. Олевская, где живет пострадавший.

В результате инцидента несовершеннолетний зацепер получил удар током мощностью несколько тысяч вольт. Медики диагностировали у пострадавшего 15 процентов ожогов рук и спины первой-второй степени, после чего доставили его в столичную клиническую больницу №2.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, что вокруг электрических проводов существует мощное поле, поэтому даже в метре человек рискует получить мощный разряд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на улице Автозаводской мужчина совершил самоубийство, спрыгнув с балкона. По предварительным данным, перед суицидом у него был конфликт с его подругой.