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В Киеве двое мужчин жестоко избили полицейского: первые подробности

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В Деснянском районе Киеве двое злоумышленников избили патрульного, который прибыл на вызов о нарушении тишины. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу.

Как написала пресс-служба полиции Киева, во вторник, 27 августа, около трех часов ночи в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о нарушении.

Правоохранители установили, что во дворе на улице Шолом-Алейхема пьяные мужчины нецензурно ругались и вели себя агрессивно. Попытка патрульных успокоить дебоширов завершилась тем, что двое мужчин с кулаками набросились на полицейского. Его напарница применила слезоточивый газ.

В Киеве двое мужчин жестоко избили полицейского

В Киеве двое мужчин жестоко избили полицейского

Туда прибыл второй экипаж полицейских. Правоохранители задержали и доставили злоумышленников в территориальное управление полиции.

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Двух 27-летних уроженцев Сумской и Житомирской областей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам объявили о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Следователи вышли с ходатайством в суд об избрании правонарушителям меры пресечения – содержания под стражей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Полицаи и вонючие суды сами напросились. Их теперь как шавок все мочат! Неотвратимость наказания превратилась в профанацию. И вот результат. Никто вообще не боится полицию, суд. Их стали бить. Жалкое подобие правоохранительной системы.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что то слабоваты у нас копы раз дал что бы по макитре дали. А вообще нужно бороться с этими ночными алканавтами и радикально
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