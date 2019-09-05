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5 сентября • обновлено в 10:38
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/ Криминал

В Киеве две легковушки протаранили автобус: жуткие фото

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В среду, 4 сентября, в Киеве на Харьковском шоссе произошло два дорожно-транспортных приключения с одним и тем же автобусом. Сначала в него врезались "Жигули", а через несколько минут – автомобиль Toyota службы такси Bolt. Легковушка загорелась, пострадал ее пассажир.

Как сообщил "Информатор", обе аварии произошли около 23:00-23:20 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Автобус двигался по крайней правой полосе в сторону Дарницкого шоссе. Он начал перестраиваться на среднюю полосу, по которой ехал водитель "Жигулей". Последний не отреагировал вовремя и врезался в автобус. Авария обошлась без пострадавших.

Легковушка врезалась в автобус

Легковушка врезалась в автобус

Информатор

Спустя несколько минут произошло другое ДТП. Автобус "отогнали" с места аварии на вторую полосу, где в него влетела Toyota. В результате удара легковушка загорелась. Люди попытались потушить авто, но пожар удалось ликвидировать лишь спасателям.

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В аварии пострадал пассажир такси. Медики оказали ему неотложную помощь и госпитализировали. О травмах и состоянии потерпевшего ничего не известно.

"Жигули" врезались в автобус

"Жигули" врезались в автобус

Информатор

Позже в тот же автобус врезалось авто Toyota службы такси Bolt

Позже в тот же автобус врезалось авто Toyota службы такси Bolt

Информатор

Пострадал пассажир такси

Пострадал пассажир такси

Информатор

Люди попытались самостоятельно затушить горящий автомобиль

Люди попытались самостоятельно затушить горящий автомобиль

Информатор

Пострадавшего госпитализировали

Пострадавшего госпитализировали

Информатор

В Киеве две легковушки протаранили автобус

В Киеве две легковушки протаранили автобус

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 сентября, на мосту Патона в Киеве произошло масштабное ДТП. Автомобили были серьезно повреждены. В сети обнародовали видео момента ужасного столкновения.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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