В Киеве две легковушки протаранили автобус: жуткие фото

В среду, 4 сентября, в Киеве на Харьковском шоссе произошло два дорожно-транспортных приключения с одним и тем же автобусом. Сначала в него врезались "Жигули", а через несколько минут – автомобиль Toyota службы такси Bolt. Легковушка загорелась, пострадал ее пассажир.
Как сообщил "Информатор", обе аварии произошли около 23:00-23:20 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Автобус двигался по крайней правой полосе в сторону Дарницкого шоссе. Он начал перестраиваться на среднюю полосу, по которой ехал водитель "Жигулей". Последний не отреагировал вовремя и врезался в автобус. Авария обошлась без пострадавших.
Легковушка врезалась в автобус
Информатор
Спустя несколько минут произошло другое ДТП. Автобус "отогнали" с места аварии на вторую полосу, где в него влетела Toyota. В результате удара легковушка загорелась. Люди попытались потушить авто, но пожар удалось ликвидировать лишь спасателям.
В аварии пострадал пассажир такси. Медики оказали ему неотложную помощь и госпитализировали. О травмах и состоянии потерпевшего ничего не известно.
"Жигули" врезались в автобус
Информатор
Позже в тот же автобус врезалось авто Toyota службы такси Bolt
Информатор
Пострадал пассажир такси
Информатор
Люди попытались самостоятельно затушить горящий автомобиль
Информатор
Пострадавшего госпитализировали
Информатор
В Киеве две легковушки протаранили автобус
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 сентября, на мосту Патона в Киеве произошло масштабное ДТП. Автомобили были серьезно повреждены. В сети обнародовали видео момента ужасного столкновения.
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