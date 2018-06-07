В Киеве патрульные попались "на горячем": опубликованы фото

В Киеве двоих инспекторов патрульной полиции задержали после получения взятки в размере 3000 гривен.
За эти деньги полицейские обещали не составлять админпротокол виновнику ДТП, сообщили в пресс-службе Прокуратуры г. Киева на официальном сайте.
"Их задержали на рабочем месте после получения взятки. Указанные деньги нашли у них во время обысков", ― сообщили в прокуратуре.
Прокуратура г. Киева
Прокуратура г. Киева
Также проверяется причастность подозреваемых и к другим аналогичным преступлениям.
Как писал OBOZREVATEL, у налоговиков Житомира изъяли огромную сумму денег: их подозревают в причастности к деятельности конвертационного центра с оборотом более 140 млн гривен.
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