Главная Новости
29 января • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве два человека выпали из окон и погибли

1.6т
Читать материал на украинском

В Киеве 28 января два человека выпали из окон многоэтажных жилых домов и погибли. Трагедии произошли в разных районах города.

Так, на бульваре Игоря Шамо (бывш. Алексея Давыдова), в Днепровском районе, с девятого этажа выпала женщина, сообщил источник OBOZREVATEL.

Соседи рассказали, что погибшей было 46 лет, она местная жительница.

Новости
"Убил молодую семью!" Подробности смертельного ДТП под Харьковом
Дом на бульваре Игоря Шамо, где произошла трагедия

Дом на бульваре Игоря Шамо, где произошла трагедия

zyteli.com

В Киеве два человека выпали из окон и погибли

Google. Maps

Новости
За шаг до катастрофы: что происходит на дорогах Киева. Видео с дрона

Другой трагический случай произошел на улице Кубанской Украины (бывш. Маршала Жукова) в Деснянском районе. С балкона девятого этажа выпал 80-летний мужчина. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Трагедия произошла на улице Кубанской Украины

Трагедия произошла на улице Кубанской Украины

Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Татарской с девятого этажа выпал мужчина. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью. По предварительной информации, погибший выполнял работы по утеплению квартиры.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Степанов
Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал Эксклюзив
Место
Украина Киев
Тег
криминал
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
С такими зарплатами и пенсиями - неудивительно!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги