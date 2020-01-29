В Киеве два человека выпали из окон и погибли

В Киеве 28 января два человека выпали из окон многоэтажных жилых домов и погибли. Трагедии произошли в разных районах города.

Так, на бульваре Игоря Шамо (бывш. Алексея Давыдова), в Днепровском районе, с девятого этажа выпала женщина, сообщил источник OBOZREVATEL.

Соседи рассказали, что погибшей было 46 лет, она местная жительница.

Дом на бульваре Игоря Шамо, где произошла трагедия zyteli.com

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Другой трагический случай произошел на улице Кубанской Украины (бывш. Маршала Жукова) в Деснянском районе. С балкона девятого этажа выпал 80-летний мужчина. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Трагедия произошла на улице Кубанской Украины

Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Татарской с девятого этажа выпал мужчина. В результате падения он получил травмы несовместимые с жизнью. По предварительной информации, погибший выполнял работы по утеплению квартиры.

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