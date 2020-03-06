В Киеве донецкое BMW заблокировало целый ТРЦ с сотнями авто. Фото

В Киеве на территории подземного паркинга ТРЦ Gulliver произошло ДТП, в результате которого выезд был полностью заблокирован.
Инцидент случился 5 марта. Об этом написали на сайте Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Киеве донецкое BMW заблокировало целый ТРЦ с сотнями авто
Так, по информации очевидцев, водитель автомобиля BMW на донецких номерах не рассчитал скорость и не оценил видимость на спиральном выезде из паркинга. Таким образом машина врезалась в другое авто Honda.
В Киеве донецкое BMW заблокировало целый ТРЦ с сотнями авто
В Киеве донецкое BMW заблокировало целый ТРЦ с сотнями авто
В результате выезд из паркинга был полностью заблокирован, а там остались сотни транспортных средств. В ДТП никто не пострадал. За рулем BMW был не собственник, а водитель. Первого уже объявили в розыск.
В Киеве донецкое BMW заблокировало целый ТРЦ с сотнями авто
В Киеве донецкое BMW заблокировало целый ТРЦ с сотнями авто
В Киеве донецкое BMW заблокировало целый ТРЦ с сотнями авто
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 29 февраля легковой автомобиль вылетел с дороги прямо в Русановский канал.
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