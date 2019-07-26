В Киеве домушник жестоко поплатился за авантюру

В Киеве квартирный вор получил тяжелые травмы, когда пытался скрыться с места преступления.

Как сообщил OBOZREVATEL источник, 32-летний мужчина проник в одну из квартир на втором этаже по ул. Волгоградская в Соломенском районе. Там он искал ценные вещи.

"Но внезапно вернулись хозяева квартиры и мужчина выпрыгнул в окно. В результате неудачного падения он получил переломы таза и ног, после чего был доставлен в отделение политравмы одной из больниц", – сообщил инсайдер.

Иллюстрация Бессарабия информ

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Инцидент произошел на ул. Волгоградская в Соломенском районе Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве активизировались квартирные воры. Они вскрывают замки, пластиковые окна, спускаются с альпинистским снаряжением с крыш, и даже среди ночи вывозят все из квартир под видом переезда

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