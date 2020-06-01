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1 июня • обновлено в 23:30
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В Киеве девушки-подростки избили ровесницу и похвастались этим в Instagram

1.9т
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В Киеве девушки-подростки устроили жестокие разборки с ровесницей и избили ее. Кроме того, одна из нападавших обнародовала видео с агрессией против школьницы в Instagram.

Кадры драки опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook, поскольку девушка, обнародовавшая его, после поднявшегося ажиотажа удалила свою страницу в соцсети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца. Внимание, контент 18+!).

"Столичные девушки-подростки решают проблемы "распространения слухов" и "разговоров за спиной" кулаками. Вырастут настоящими леди. Если доживут. Киев, Соломенка", – отметили под постом.

Драка девушек-подростков в Киеве

Драка девушек-подростков в Киеве

Скриншот видео

Скриншот скандального поста об избиении

Скриншот скандального поста об избиении

"Киев оперативный"

На кадрах видно, как сначала две девушки избивают ровесницу, валят ее на землю, а третий человек снимает происходящее на видео. Позже конфликт продолжился только между двумя подростками.

Несмотря на то, что школьница, устроившая нападение, удалила свой аккаунт в Instagram, там осталась ее параллельная страница. В шапке профиля указано, что девушка занимается кикбоксингом, боями без правил и тайским боксом. Примечательно, что видео с избиением ее знакомой также сопровождалось песней о спорте.

Вторая страница девушки-кикбоксерши

Вторая страница девушки-кикбоксерши

Скриншот страницы

Удаленная страница девушки, на которой она хвасталась избиением

Удаленная страница девушки, на которой она хвасталась избиением

Скриншот страницы

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Криминал
Место
Украина Киев
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