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/Криминал

Подпоили: в Киеве трое девушек ограбили мужчину

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В Киеве полиция задержала трех девушек, которые отравили, а затем ограбили мужчину.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, это произошло 29 января на территории рынка "Фестивальный" (микрорайон Троещина).

"Пострадавший выпивал с девушками. Те подсыпали ему в спиртное какое-то психотропное вещество, и мужчина отключился", – рассказал инсайдер.

Девушки сняли со своей жертвы золото. Забрали мобильный телефон и деньги, после чего скрылись с места преступления.

Случай произошел на рынке "Фестивальный"

Случай произошел на рынке "Фестивальный"

Google. Maps

Случай произошел на рынке "Фестивальный"

Случай произошел на рынке "Фестивальный"

Google. Maps

Впоследствии скорая доставила мужчину в токсикологическое отделение одной из больниц, а отравительницы были задержаны. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве грабители напали на двух школьников 10-11 лет и отобрали у них мобильные телефоны. Преступникам удалось скрыться.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
криминал
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