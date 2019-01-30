Подпоили: в Киеве трое девушек ограбили мужчину

В Киеве полиция задержала трех девушек, которые отравили, а затем ограбили мужчину.
Как сообщил источник OBOZREVATEL, это произошло 29 января на территории рынка "Фестивальный" (микрорайон Троещина).
"Пострадавший выпивал с девушками. Те подсыпали ему в спиртное какое-то психотропное вещество, и мужчина отключился", – рассказал инсайдер.
Девушки сняли со своей жертвы золото. Забрали мобильный телефон и деньги, после чего скрылись с места преступления.
Случай произошел на рынке "Фестивальный"
Google. Maps
Случай произошел на рынке "Фестивальный"
Google. Maps
Впоследствии скорая доставила мужчину в токсикологическое отделение одной из больниц, а отравительницы были задержаны. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве грабители напали на двух школьников 10-11 лет и отобрали у них мобильные телефоны. Преступникам удалось скрыться.
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