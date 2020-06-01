В Киеве девушка выжила после падения из окна многоэтажки: появилось видео с места ЧП

В понедельник, 1 июня, в Киеве на проспекте Науки произошло ЧП – из окна многоквартирного дома выпала девушка.

Как сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook, в момент происшествия пострадавшая находилась у себя дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Киеве девушка выжила после падения из окна Скриншот видео

К счастью, девушка осталась жива. Ее сразу же госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи. Что касается обстоятельств случившегося, то их выяснением занимается полиция.

В Киеве девушка выжила после падения из окна Скриншот видео

В Киеве девушка выжила после падения из окна Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 2 мая в Киеве из окна торгового центра "Дарница" выпал 23-летний парень, который погиб от полученных травм. Позже выяснилось, что он работал в ТЦ, где произошла трагедия, охранником.

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