В Киеве авто влетело в остановку общественного транспорта: фото с места ЧП

В Киеве 23 января девушка-водитель на Audi влетела в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, она не справилась с управлением из-за гололеда.

ЧП произошло на ул. Елены Телиги. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Она не справилась с вождением и въехала в остановку общественного транспорта. К счастью, люди успели отскочить и не пострадали", – уточнили свидетели.

Водитель въехала в остановку общественного транспорт Facebook "Киев Оперативный"

С самого утра 23 января на дорогах Киева наблюдается сложная ситуация. Из-за сильного снегопада и гололеда власти города попросили киевлян отказаться от поездок на личном транспорте. Машины, мешающие снегоуборочной технике, будут эвакуироваться.

Как писал OBOZREVATEL, опасные погодные условия сохранятся до конца суток. Продолжительность метели может достигать от 3 до 12 часов. Температура воздуха при этом составит от -4 до -6 градусов.

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