В Киеве чуть не сгорело здание ГУ Нацполиции: под угрозой резонансные дела. Видео
В Киеве в ночь на среду, 10 июня, внезапно загорелось Главное следственное управление Национальной полиции, расположенное в здании на Набережном шоссе, 25.
ЧП привело к сильному задымлению всех кабинетов, сообщает "Страна". Также в сети было опубликовано видео с места событий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
По словам источников в МВД, несмотря на то, что сильного горения в помещении ГСУ Нацполиции не было, пожарные "от души" залили его водой.
Официально утрату каких-либо материалов уголовных производств не подтверждают, но анонимно следователи якобы говорят, что материалы дел пострадали от воды, поскольку не все хранились в сейфах.
"Учитывая специфику ГСУ Нацполиции, в производстве которого были особо важные дела – к примеру, то же дело по убийству Павла Шеремета и другие дела по бандитизму, крупным хищениям.., по словам наших информированных собеседников, не исключено, что в итоге некоторых томов недосчитаются", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент правоохранители пытаются провести инвентаризацию в кабинетах. При этом есть предположение, якобы пожар устроили неслучайно и могут им "прикрыть продажу материалов заинтересованным лицам".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в ночь на 21 мая в масштабном пожаре сгорели два автомобиля – Suzuki и Opel.