В Киеве чуть не сгорело здание ГУ Нацполиции: под угрозой резонансные дела. Видео

В Киеве в ночь на среду, 10 июня, внезапно загорелось Главное следственное управление Национальной полиции, расположенное в здании на Набережном шоссе, 25.

ЧП привело к сильному задымлению всех кабинетов, сообщает "Страна". Также в сети было опубликовано видео с места событий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам источников в МВД, несмотря на то, что сильного горения в помещении ГСУ Нацполиции не было, пожарные "от души" залили его водой.

В Киеве вспыхнул пожар в здании следственного управления Нацполиции

Официально утрату каких-либо материалов уголовных производств не подтверждают, но анонимно следователи якобы говорят, что материалы дел пострадали от воды, поскольку не все хранились в сейфах.

Пожар в ГСУ Нацполиции в Киеве Facebook/Киев оперативный

"Учитывая специфику ГСУ Нацполиции, в производстве которого были особо важные дела – к примеру, то же дело по убийству Павла Шеремета и другие дела по бандитизму, крупным хищениям.., по словам наших информированных собеседников, не исключено, что в итоге некоторых томов недосчитаются", – говорится в сообщении.

Пожар в ГСУ Нацполиции в Киеве Facebook/Киев оперативный

Отмечается, что на данный момент правоохранители пытаются провести инвентаризацию в кабинетах. При этом есть предположение, якобы пожар устроили неслучайно и могут им "прикрыть продажу материалов заинтересованным лицам".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в ночь на 21 мая в масштабном пожаре сгорели два автомобиля – Suzuki и Opel.

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