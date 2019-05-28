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/Криминал

В Киеве чудом выжившая малышка "навела" полицию на арсенал оружия

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В Киеве произошел казусный случай: с третьего этажа высотки на ул. Героев Днепра выпала 3-летняя девочка, которая чудом осталась жива. Когда полицейские пришли в квартиру, из которой выпал ребенок, то обнаружили в ней арсенал оружия.

Как рассказала OBOZREVATEL начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Киеве Оксана Поплавская, мама девочки пошла в школу за старшим ребенком и малышка находилась в квартире с тетей.

"Пока тетя была в другой комнате, девочка залезла в открытое окно и упала", – рассказала Поплавская.

Она уточнила, что ребенок приземлился на клумбу, которая смягчила удар. В итоге девочка была доставлена в больницу с незначительными травмами.

Ребенок выпал с третьего этажа дома по ул. Г. Днепра в Оболонском районе

Ребенок выпал с третьего этажа дома по ул. Г. Днепра в Оболонском районе

Домик.ua

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На место происшествия приехали полицейские, которые зашли в квартиру, чтобы осмотреть место, откуда упала девочка. Находясь на балконе, правоохранители обнаружили там автомат и сразу же вызвали кинологов и взрывотехническую службу.

"Следователи провели осмотр помещения и обнаружили предметы, похожие на автоматы ППШ, Uzi, патроны и штык-нож. Родственники ребенка сообщили, что эти вещи принадлежат мужу сестры, который находился в зоне ООС. Вероятно, он и привез их оттуда", – рассказал начальник Оболонского райуправления полиции Виталий Быков, которого цитирует пресс-служба ГУНП.

Полиция обнаружила арсенал оружия

Полиция обнаружила арсенал оружия

Полиция обнаружила арсенал оружия

Полиция обнаружила арсенал оружия

Полиция обнаружила арсенал оружия

Полиция обнаружила арсенал оружия

В полиции добавили, что при проверке автомобиля мужчины, из салона были изъяты семь пакетов с порохом, общей массой 3,5 кг, два гранатометных выстрела ВОГ, арбалет и самодельное устройство для отстрела пуль.

Уголовное производство открыто по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) и по ст. 166 УК (злостное невыполнение обязанностей присмотра за ребенком).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за один день из окон высоток выпали двое маленьких детей. Малыши получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалоружиеНациональная полиция Украиныдети
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Маркарян Вероничка
Маркарян Вероничка
Мoя иcкpeнняя блaгодарноcть тем, кто пoкaзaл мнe этот caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁kc6n4zf Прocто пройдя опрoс пoлучилa почти пoлугoдовую зapплатy)) Пoльзуйтесь, пoка eсть вoзможнocть=)
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