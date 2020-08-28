В Киеве чиновника ГСЧС с сообщниками поймали на вымогательстве $70 тысяч. Фото и видео

В Киеве СБУ задержала чиновника Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС, который с двумя посредниками подозревается в получении $70 тысяч за выдачу разрешительной документации.

Об этом написал пресс-центр СБУ на своем сайте, опубликовав соответствующие фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По данным службы, чиновник требовал деньги от представителя крупного предприятия за содействие в выдаче экспертного заключения противопожарного состояния производственного объекта, площадью более 5 тысяч кв. м., без выезда эксперта, а еще – регистрацию декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности. Также мужчина привлек к этому двух знакомых в качестве посредников.

В Киеве СБУ задержала чиновника Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС CБУ

Чиновник ГСЧС с двумя посредниками подозревается в получении $70 тысяч за выдачу разрешительной документации CБУ

Сотрудники СБУ задокументировали передачу посредникам первой части средств в размере $10 тысяч, они были задержаны вблизи ресторана в центре Киева после получения оставшейся суммы. Самого чиновника ГСЧС поймали в рабочем кабинете, у него обнаружили $1,2 тысячи из первого "транша".

Сообщников чиновника также задержали CБУ

В ближайшее время задержанным планируют объявить подозрение CБУ

В ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых были изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение. В ближайшее время задержанным планируют объявить подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, старшего следователя ГУ Нацполиции в Киевской области задержали на получении взятки в $2500.