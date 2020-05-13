Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:34
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве часть моста обрушилась на остановку. Видео

8.6т
Читать материал на украинском

В Киеве от подъема, который ведет на путепровод, отпала большая часть ограждения. Она затронула даже остановку общественного транспорта.

Инцидент произошел 13 мая на улице Новоконстантиновской. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На подъеме, ведущему на путепровод, в сторону Оболони, отвалился огромный кусок заградительного забора", – говорится в посте.

В Киеве часть моста обрушилась на остановку

В Киеве часть моста обрушилась на остановку

В результате инцидента никто не пострадал.

Пресс-служба коммунальной корпорации "Кииаавтодор" на своей странице в Facebook написала, что на Новоконстантиновском путепроводе начались противоаварийные работы.Там усиливают крепление перил, а части, которые находятся в аварийном состоянии, – демонтируют. На их месте разместят временное ограждение.

Вдоль путепровода 13 мая было частично ограничено движение по крайней левой полосе. Часть забора, которая оторвалась от крепления, уже убрали.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве 16 апреля обрушились строительные леса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
12
8
Смешно
3
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Holub Bohdan
Holub Bohdan
Кумедно спостерігати, як у коментарях вправляються у дотепності какцапські боти один з одним.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
А шо там с Крымским мостом, свидомье?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кактусов Иван
Кактусов Иван
Все понятно. Грунты сложные, подводные течения подмыли, потом произошло заиливание. Еще немцы пытались тут путепровод построить, но не смогли.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кияни Криминал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги