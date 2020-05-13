В Киеве часть моста обрушилась на остановку. Видео

В Киеве от подъема, который ведет на путепровод, отпала большая часть ограждения. Она затронула даже остановку общественного транспорта.

Инцидент произошел 13 мая на улице Новоконстантиновской. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На подъеме, ведущему на путепровод, в сторону Оболони, отвалился огромный кусок заградительного забора", – говорится в посте.

В Киеве часть моста обрушилась на остановку

В результате инцидента никто не пострадал.

Пресс-служба коммунальной корпорации "Кииаавтодор" на своей странице в Facebook написала, что на Новоконстантиновском путепроводе начались противоаварийные работы.Там усиливают крепление перил, а части, которые находятся в аварийном состоянии, – демонтируют. На их месте разместят временное ограждение.

Вдоль путепровода 13 мая было частично ограничено движение по крайней левой полосе. Часть забора, которая оторвалась от крепления, уже убрали.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве 16 апреля обрушились строительные леса.

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