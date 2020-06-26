В Киеве бывший следователь "потерял" изъятые 1,2 млн грн: озвучено подозрение
Бывшего следователя Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве обвинили в потере изъятых 1,2 млн грн.
За процессуального руководства Офиса генерального прокурора ему объявили о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом написала пресс-служба ведомства на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"По данным следствия, в 2018 году работник полиции, осуществляя досудебное расследование в уголовном производстве, изъял во время обыска на одном из предприятий 1,2 млн грн. В нарушение требований законодательства Украины, следователь не обеспечил их надлежащее хранение, что привело к потере", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 26 июня решался вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве генерального директора директората наук Министерства образования и науки Украины заподозрили в том, что он за 300 тысяч гривен пообещал должностному лицу предприятия победу в конкурсе.