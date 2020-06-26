В Киеве бывший следователь "потерял" изъятые 1,2 млн грн: озвучено подозрение

Бывшего следователя Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве обвинили в потере изъятых 1,2 млн грн.

За процессуального руководства Офиса генерального прокурора ему объявили о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом написала пресс-служба ведомства на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По данным следствия, в 2018 году работник полиции, осуществляя досудебное расследование в уголовном производстве, изъял во время обыска на одном из предприятий 1,2 млн грн. В нарушение требований законодательства Украины, следователь не обеспечил их надлежащее хранение, что привело к потере", – говорится в сообщении.

В Киеве бывший следователь "потерял" изъятые 1,2 млн грн, ему озвучено подозрение. Сайт Офиса генерального прокурора

Отмечается, что по состоянию на 26 июня решался вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве генерального директора директората наук Министерства образования и науки Украины заподозрили в том, что он за 300 тысяч гривен пообещал должностному лицу предприятия победу в конкурсе.