В Киеве будут судить мужчину, которого подозревают в 44 эпизодах развращения детей

Житель Киева, которому инкриминируют 44 эпизода развращение несовершеннолетних, предстанет перед судом.

Как сказано на сайте Главного управления Национальной полиции в Киеве, жертвами мужчины стали 9 девочек в возрасте от 9 до 16 лет. Также подозреваемый распространял порнографию и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних.

"Как выяснили полицейские, правонарушитель во время общения через интернет посылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ. Также он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних. Во время личных встреч с некоторыми из них целовал и касался их половых органов", – сказано в сообщении.

Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

"Злоумышленник находится под стражей. Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным актом направлено в Подольский районный суд города Киева. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет", – рассказали в полиции.

В Киеве полиция установила мужчину, который массово развращал несовершеннолетних. Фото - Национальная полиция

Как писал OBOZREVATEL, полиция в апреле установила личность 41-летнего жителя столицы, который развращал 10-летнюю девочку. В процессе расследования стало известно об еще 8 потерпевших детях.

Ранее мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 84 тыс. грн, чем он и воспользовался. Но после того, как ему объявили подозрение в совершении новых эпизодов, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.