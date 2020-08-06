В Киеве BMW X7 протаранил легковушку: сообщается о погибших и пострадавших. Фото и видео

В Киеве BMW X7 протаранил легковушку .
На Старообуховской трассе возле санатория "Жовтень" произошло ДТП с участием BMW X7 и легковой иномарки.
Как сообщает dtp.kiev.ua, в результате аварии погиб человек. В то же время "Киев оперативный" пишет только о пострадавших (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
В Киеве BMW X7 протаранил легковушку
Отмечается, что кроссовер протаранил легковушку в бок. На место прибыли автомобили скорой помощи и спасатели.
В Киеве BMW X7 протаранил легковушку
Более подробной информации о происшествии пока нет.
В Киеве BMW X7 протаранил легковушку
В Киеве BMW X7 протаранил легковушку
В Киеве BMW X7 протаранил легковушку
В Киеве BMW X7 протаранил легковушку
В Киеве BMW X7 протаранил легковушку
В Киеве BMW X7 протаранил легковушку
Авария произошла возле санатория "Жовтень". Google Maps
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева вечером 2 августа столкнулись две легковые машины, в одной из которых среди пассажиров был ребенок.