Главная Новости
28 апреля • обновлено в 17:07
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину. Фото и видео 18+

1.9т
Читать материал на украинском

В Киеве, рядом со станцией метро "Позняки", произошло ужасное ДТП, в результате которого один человек погиб, а один – пострадал.

Авария случилась во вторник, 28 апреля. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+)

Так, по словам свидетелей, "неадекватный водитель BMW летел даже не по дороге, а по тротуару". Там он сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте ДТП.

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

Киев оперативный

"После этого въехал в Chevrolet, водитель которого, ничего не подозревая, просто совершал поворот направо. От удара Chevrolet отбросило на тротуар", – добавили в посте.

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В результате столкновения также пострадал пассажир машины Chevrolet.

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось жуткое видео ДТП в центре Киева, во время которого автомобиль на скорости влетел в скутер. Водителя второго транспортного средства от удара перебросило в воздухе над машиной. Сам скутер отбросило на большое расстояние.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Криминал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги