В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину. Фото и видео 18+

В Киеве, рядом со станцией метро "Позняки", произошло ужасное ДТП, в результате которого один человек погиб, а один – пострадал.

Авария случилась во вторник, 28 апреля. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+)

Так, по словам свидетелей, "неадекватный водитель BMW летел даже не по дороге, а по тротуару". Там он сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте ДТП.

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину Киев оперативный

"После этого въехал в Chevrolet, водитель которого, ничего не подозревая, просто совершал поворот направо. От удара Chevrolet отбросило на тротуар", – добавили в посте.

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В результате столкновения также пострадал пассажир машины Chevrolet.

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось жуткое видео ДТП в центре Киева, во время которого автомобиль на скорости влетел в скутер. Водителя второго транспортного средства от удара перебросило в воздухе над машиной. Сам скутер отбросило на большое расстояние.

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