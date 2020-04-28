В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину. Фото и видео 18+

В Киеве, рядом со станцией метро "Позняки", произошло ужасное ДТП, в результате которого один человек погиб, а один – пострадал.
Авария случилась во вторник, 28 апреля. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+)
Так, по словам свидетелей, "неадекватный водитель BMW летел даже не по дороге, а по тротуару". Там он сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте ДТП.
В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину
Киев оперативный
"После этого въехал в Chevrolet, водитель которого, ничего не подозревая, просто совершал поворот направо. От удара Chevrolet отбросило на тротуар", – добавили в посте.
В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину
В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину
В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину
В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину
В результате столкновения также пострадал пассажир машины Chevrolet.
В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину
В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину
В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину
В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину
В Киеве BMW сбило насмерть женщину и влетело в другую машину
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось жуткое видео ДТП в центре Киева, во время которого автомобиль на скорости влетел в скутер. Водителя второго транспортного средства от удара перебросило в воздухе над машиной. Сам скутер отбросило на большое расстояние.
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