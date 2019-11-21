В Киеве автомобиль снес женщин на переходе: опубликовано видео

Около здания Днепровской районной администрации в Киеве водитель Daewoo Lanos на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 84-летнюю женщину и 26-летнюю девушку.

Авария произошла вечером 20 ноября на перекрестке бульвара Труда и улицы Красноткацкой, рассказала OBOZREVATEL пресс-офицер Днепровского райуправления полиции Анна Шевчук (чтобы посмотреть видео, проскрольте вниз).

По ее словам, пострадавшие получили переломы ног и были госпитализированы.

ДТП в Киеве Скриншот с видео

Известно, что водителю транспортного средства 39 лет. О том, был ли мужчина на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, данных у полиции на данный момент нет.

"В соответствии с собранными материалами следственным отделом будут вноситься ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)", – уточнила Шевчук.

В Киеве Daewoo Lanos сбил на переходе двух женщин Скриншот с видео

Место происшествия Google. Maps

На youtube-канале dtp.kiev.ua очевидцы опубликовали место происшествия. На кадрах видно, что автомобиль, сбивший пешеходов, стоит в нескольких метрах от "зебры". По словам автора видеоролика, скорая приехала быстро, так как была неподалеку. Он также отметил, что в результате аварии у автомобиля поврежден капот и разбито лобовое стекло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 20 ноября в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка Mercedes и внедорожник Toyota RAV-4. Погибли два человека и восемь получили травмы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram