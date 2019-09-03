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3 сентября • обновлено в 14:34
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В Киеве на переходе сбили ребенка

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В Киеве автомобиль сбил на пешеходном переходе 7-летнего мальчика. Школьник остался жив, однако получил множественные травмы.

Авария произошла вечером 2 сентября на ул. Закревского в Деснянском районе, сообщили OBOZREVATEL медики. В результате ребенок получил травмы головы, туловища, рук, ног, и был госпитализирован в детскую специализированную больницу "Охматдет".

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Авария произошла на переходе по ул. Закревского

Авария произошла на переходе по ул. Закревского

Google. Maps

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Авария произошла на переходе по ул. Закревского

Авария произошла на переходе по ул. Закревского

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Стрый Львовской области микроавтобус сбил отца с детьми 4 месяцев и 2 годика.

В результате младший ребенок от полученных травм скончался в реанимации. Водителя авто полиция задержала, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто дети
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