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В Киеве автомобиль с пьяным водителем вылетел на "встречку": первые фото и видео ДТП

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В Киеве ночью, 3 июля, на бульваре Дружбы народов произошла масштабная авария при участии двух автомобилей.

Ликвидировать последствия ДТП пришлось спасателям, поскольку в моторном отсеке одной из машин началось возгорание, сообщили на странице ГосЧС в Киеве в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Авария произошла между автомобилями Volkswagen и Peugeot, в результате чего возник пожар в моторном отсеке. Спасатели его ликвидировали и смыли топливо, которое разлилось на проезжую часть", – сообщили в ГосЧС.

ДТП на бульваре Дружбы народов

ДТП на бульваре Дружбы народов

Facebook ГосЧС в Киеве

Новости
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Как сообщили очевидцы аварии в Telegram dtp.kiev.ua, водитель Volkwagen вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение. По предварительной информации, он был пьяным. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Авария

Авария

Telegram Alexander Beskrestnov

ДТП

ДТП

Telegram Alexander Beskrestnov

Как писал OBOZREVATEL, всего за почти пять с половиной лет в авариях в Киеве погибли 758 человек и 13 808 получили травмы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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