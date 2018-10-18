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/Криминал

В Киеве авто вылетело на тротуар: первые фото масштабного ДТП

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В Киеве, на ул. Набережно-Крещатицкая, 18 октября произошло масштабное ДТП при участии сразу семи автомобилей. От удара одно из них вылетело на пешеходную часть, пробив металлический забор.

По информации от корреспондента OBOZREVATEL, в аварию, кроме "легковушек", попал и грузовик (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Водителя Mersedes схватила эпилепсия. Начал все машины "собирать". Мы потом стекло разбили, достали его из авто, держали до приезда скорой", — сообщил детали ДТП один из пострадавших автомобилистов.

В Киеве авто вылетело на тротуар: первые фото масштабного ДТП
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В Киеве авто вылетело на тротуар: первые фото масштабного ДТП
В Киеве авто вылетело на тротуар: первые фото масштабного ДТП

В связи с аварией возникли серьезные затруднения движения.

В Киеве авто вылетело на тротуар: первые фото масштабного ДТП

Facebook "Киев Оперативный"

В Киеве авто вылетело на тротуар: первые фото масштабного ДТП
В Киеве авто вылетело на тротуар: первые фото масштабного ДТП

Как писал OBOZREVATEL, центр столицы 17 октября забили пробки из-за масштабного митинга. Члены профсоюзов перекрывали движение в правительственном квартале.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
Як у епілептика з'явились права?
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