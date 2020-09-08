В Киеве авто вылетело на тротуар и сбило женщину. Фото

В Киеве 8 сентября на проспекте Лобановского произошла авария с участием двух автомобилей. После столкновения один из них вылетел на тротуар и сбил женщину.

Происшествие случилось на перекрестке с улицей Кривоноса, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

На место прибыли полицейские и медики "скорой". Известно, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

В Киеве произошло ДТП . "Киев оперативный" в Telegram

Перекресток Лобановского и Кривоноса. Карта

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в киевском метро перестали работать сразу несколько способов оплаты за проезд. В связи с этим на станциях выстроились огромные очереди.