В Киеве авто вылетело на тротуар и сбило женщину. Фото

Карина Бондаренко Криминал 12:47, 8.09.2020 Обновлено: 13:00, 8.09.2020

В Киеве 8 сентября на проспекте Лобановского произошла авария с участием двух автомобилей. После столкновения один из них вылетел на тротуар и сбил женщину.

Происшествие случилось на перекрестке с улицей Кривоноса, сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

На место прибыли полицейские и медики "скорой". Известно, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

В Киеве произошло ДТП .
"Киев оперативный" в Telegram
Перекресток Лобановского и Кривоноса.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в киевском метро перестали работать сразу несколько способов оплаты за проезд. В связи с этим на станциях выстроились огромные очереди.

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