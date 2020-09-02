В Киеве на улице Бальзака авто Hyundai вылетело на летнюю площадку McDonald's, где находились люди.

Как сообщает в Facebook "Киев оперативный", ДТП произошло в ночь на 2 сентября. В результате ЧП пострадали два человека, которых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

"ДТП. Киев" в соцсети добавил, что пострадавшими оказались две женщины примерно 20 и 40 лет. Предварительно у одной из пострадавших перелом ноги.

ДТП около McDonald's

ДТП в Киеве

"Водитель Hyundai сделал заказ и должен был принять вправо, чтобы выехать на парковку. Однако машина помчалась прямо. Снесла ограждение, отвергла далеко на переход металлическую тумбу, задела столик с посетителями. Есть версия, что водитель авто просто перепутал педали. Сам виновник не пожелал общаться с журналистами", – говорится в сообщении.

На место аварии прибыли патрульные и следственно-оперативная группа, которые должны установить обстоятельства ДТП.

Место ДТП

Полиция на месте аварии

Оформление ДТП

В Киеве авто вылетело на площадку McDonald’s и сбило двух женщин. Фото и видео

В Киеве авто вылетело на площадку McDonald’s и сбило двух женщин. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на вторник, 1 сентября, водитель въехал в летнюю площадку кафе, где были посетители.

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