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18 ноября • обновлено в 15:42
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/ Криминал

Был без сознания: в Киеве авто влетело в ребенка

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В Голосеевском районе Киева в понедельник, 18 ноября, произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Автомобиль сразу скрылся с места происшествия. Об этом сообщили Стражи Эспрессо.

Так, на улице Васильковской, 8, во дворе дома авто Chevrolet Aveo черного цвета совершило наезд на мальчика 2011 рождения. Пострадавшего без сознания госпитализировали в больницу.

В Киеве авто влетело в ребенка

В Киеве авто влетело в ребенка

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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