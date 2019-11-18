Был без сознания: в Киеве авто влетело в ребенка

В Голосеевском районе Киева в понедельник, 18 ноября, произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Автомобиль сразу скрылся с места происшествия. Об этом сообщили Стражи Эспрессо.

Так, на улице Васильковской, 8, во дворе дома авто Chevrolet Aveo черного цвета совершило наезд на мальчика 2011 рождения. Пострадавшего без сознания госпитализировали в больницу.

В Киеве авто влетело в ребенка

В Киеве ввели план "Перехват" по розыску и задержанию автомобиля-беглеца. Наряды полиции были сориентированы на остановку похожих машин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киеве 17 ноября пьяный водитель такси Uber (авто марки Skoda) совершил сразу несколько ДТП. В результате одной из аварий пострадала беременная женщина.

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