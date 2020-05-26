В Киеве авто влетело в остановку с людьми

В Киеве во вторник, 26 мая, в остановку общественного транспорта на скорости влетел автомобиль. В результате пострадал один человек.
ДТП произошло по улице Елены Телиги возле АЗС. Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
В Киеве на ул. Телиги авто въехало в остановку
facebook.com/KyivOperativ
В это время на остановке находились три человека. Hyundai наехал на мужчину, его пришлось срочно госпитализировать.
"Водитель Hyundai утверждает, что его подрезали, поэтому он вынужденно крутанул руль, въехал в еще один Hyundai, а потом в остановку", – сказано в сообщении.
facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ
Как писал OBOZREVATEL, ранее на автодороге Киев – Чоп вблизи села Тухолька Львовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Погибли четыре человека, еще четверо получили телесные повреждения.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "ДТП в Киеве" на OBOZREVATEL.