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26 мая • обновлено в 21:02
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/ Криминал

В Киеве авто влетело в остановку с людьми

  • В остановку общественного транспорта по улице Елены Телиги в столице врезался автомобиль

  • В это время там ждали транспорт три человека

  • В результате аварии госпитализировали мужчину

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В Киеве во вторник, 26 мая, в остановку общественного транспорта на скорости влетел автомобиль. В результате пострадал один человек.

ДТП произошло по улице Елены Телиги возле АЗС. Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

В Киеве на ул. Телиги авто въехало в остановку

В Киеве на ул. Телиги авто въехало в остановку

facebook.com/KyivOperativ

В это время на остановке находились три человека. Hyundai наехал на мужчину, его пришлось срочно госпитализировать.

"Водитель Hyundai утверждает, что его подрезали, поэтому он вынужденно крутанул руль, въехал в еще один Hyundai, а потом в остановку", – сказано в сообщении.

В Киеве авто влетело в остановку с людьми

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве авто влетело в остановку с людьми

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве авто влетело в остановку с людьми

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве авто влетело в остановку с людьми

facebook.com/KyivOperativ

Как писал OBOZREVATEL, ранее на автодороге Киев – Чоп вблизи села Тухолька Львовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Погибли четыре человека, еще четверо получили телесные повреждения.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
ДТП в Киеве Война на дорогах Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП фотографии
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