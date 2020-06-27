В Киеве авто сбило ребенка на переходе: водитель сбежал. Видео момента ДТП

В Киеве на пешеходном переходе авто наехало на 11-летнего ребенка, после чего водитель покинул место ДТП.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины, поделившись записью момента аварии с камеры видеонаблюдения (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Это видео – еще одно доказательство того, как важно всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге. Даже секунда, на которую ты отвлекаешься, может стоить здоровья и даже жизни", – подчеркнули в полиции.

ДТП случилось с участием автомобиля Renault. Водитель поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении пешеходам на "зебре". Мальчик, который пересекал дорогу на самокате, остался жив, но получил телесные повреждения.

ДТП в Киеве на переходе. Скрин видео

Как рассказала пресс-служба, инспекторы установили номерные знаки авто через камеры видеонаблюдения, как и маршрут сбежавшего водителя.

Впоследствии патрульные остановили этот автомобиль по ориентировке, а самого водителя задержали.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне у трех пострадавших в ДТП с маршруткой, которая перевернулась на трассе между Ужгородом и Мукачево в Закарпатской области, обнаружили коронавирусную инфекцию.