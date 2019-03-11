В Киеве авто сбило мать с ребенком: первые детали аварии

В Киеве легковое авто Citroen сбило на дороге мать с ребенком, после чего врезалось в "Жигули". Авария произошла 11 марта на ул. Привокзальной (Дарницкий район).

По словам очевидцев, женщина с маленькой девочкой вышли из трамвая и переходили дорогу рядом с переходом, но не по нему. В это время водитель Citroen не успел остановиться и влетел в пешеходов, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Женщина с девочкой от удара упали, мама прикрыла ребенка своим телом. Владелец авто, пытаясь не переехать людей, столкнулся с "Жигулями", – пояснили в СМИ.

Авария в Киеве с пешеходами "Информатор"

После этого Citroen вылетел на трамвайные пути и перекрыл там движение. Свидетели также утверждают, что водитель не пытался скрыться, а оказывал пострадавшим пешеходам первую помощь.

Авария в Киеве с пешеходами "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, 13 февраля в Мирнограде Донецкой области произошла смертельная авария с участием маршрутки. Ее водитель сбил 57-летнего пешехода.

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