В Киеве авто сбило мать с ребенком: первые детали аварии

В Киеве легковое авто Citroen сбило на дороге мать с ребенком, после чего врезалось в "Жигули". Авария произошла 11 марта на ул. Привокзальной (Дарницкий район).
По словам очевидцев, женщина с маленькой девочкой вышли из трамвая и переходили дорогу рядом с переходом, но не по нему. В это время водитель Citroen не успел остановиться и влетел в пешеходов, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Женщина с девочкой от удара упали, мама прикрыла ребенка своим телом. Владелец авто, пытаясь не переехать людей, столкнулся с "Жигулями", – пояснили в СМИ.
Авария в Киеве с пешеходами
"Информатор"
После этого Citroen вылетел на трамвайные пути и перекрыл там движение. Свидетели также утверждают, что водитель не пытался скрыться, а оказывал пострадавшим пешеходам первую помощь.
Авария в Киеве с пешеходами
"Информатор"
Как писал OBOZREVATEL, 13 февраля в Мирнограде Донецкой области произошла смертельная авария с участием маршрутки. Ее водитель сбил 57-летнего пешехода.
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