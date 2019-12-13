В Киеве, на Броварском проспекте 13 декабря произошло жуткое ДТП, в результате которого одно авто пробило отбойник и перелетело на встречку.

По словам свидетелей, есть пострадавшие. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Водитель Mazda так сильно въехал в KIA, что последняя машина пробила отбойник и перелетела на встречную полосу.

В Киеве авто после страшного столкновения вылетело на встречку Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Яготин Киевской области 12 декабря из-за тумана произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, погиб пешеход.

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