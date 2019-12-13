Главная Новости
13 декабря • обновлено в 14:35
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве авто после страшного столкновения вылетело на встречку: видео

1.3т
Читать материал на украинском

В Киеве, на Броварском проспекте 13 декабря произошло жуткое ДТП, в результате которого одно авто пробило отбойник и перелетело на встречку.

По словам свидетелей, есть пострадавшие. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Водитель Mazda так сильно въехал в KIA, что последняя машина пробила отбойник и перелетела на встречную полосу.

В Киеве авто после страшного столкновения вылетело на встречку

В Киеве авто после страшного столкновения вылетело на встречку

Скриншот с видео

Новости
Перелетело через забор и загорелось: в Киеве пьяный водитель устроил ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Яготин Киевской области 12 декабря из-за тумана произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, погиб пешеход.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги