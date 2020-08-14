В Киеве авто после ДТП влетело в кафе: сообщают о пострадавших. Фото и видео

В Киеве авто после ДТП влетело в кафе. Telegram/Киев Сейчас

В Киеве в результате ДТП автомобиль Mazda вылетел с дороги и заехал в кафе. По предварительным данным, водитель – в критическом состоянии, а продавец поранил руку.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Княжий Затон и Днепровской набережной. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В результате столкновения двух авто водитель автомобиля Mazda вылетел с дороги прямо в кафе. Сейчас на месте работают врачи и правоохранители. Предварительно, в кафе никого из посетителей не было", – говорится в посте.

В Киеве в результате ДТП, предварительно, пострадали два человека

В то же время на странице Dtp.kiev.ua в Facebook уточнили, что, предварительно, водитель – в критическом состоянии, его отвезут в реанимацию, а продавец поранил руку.

Пост о ДТП Скриншот

Пост о пострадавших в ДТП Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на мосту Патона 11 августа столкнулись пассажирский автобус и два легковых авто.