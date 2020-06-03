В Киеве авто на еврономерах снесло киоск на тротуаре. Фото и видео

Юрий Сергиенко Криминал 01:33, 4.06.2020 Обновлено: 01:33, 4.06.2020

В Киеве на проспекте Победы иномарка на большой скорости выехала на тротуар и снесла часть киоска.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщает dtp.kiev.ua(чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Киеве авто на еврономерах снесло киоск на тротуаре
Киев оперативный

Как уточняет "Киев оперативный", Opel на польских номерах сперва врезался в Chevrolet, а затем въехал в МАФ, который от мощного удара отбросило на несколько метров.

Водитель Opel скрылся с места происшествия.

В Киеве авто на еврономерах снесло киоск на тротуаре
dtp.kiev.ua
В Киеве авто на еврономерах снесло киоск на тротуаре
dtp.kiev.ua
В Киеве авто на еврономерах снесло киоск на тротуаре
dtp.kiev.ua
В Киеве авто на еврономерах снесло киоск на тротуаре
Киев оперативный
В Киеве авто на еврономерах снесло киоск на тротуаре
Киев оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае на проспекте Победы столкнулись девять автомобилей, в результате ДТП погиб человек.

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Кияни Криминал

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