Попало в яму: в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием авто

В Киеве 19 апреля произошла авария с опрокидыванием авто Nissan. По предварительным данным, причиной ДТП стала яма на дороге, в которую угодила машина.

По словам водителя, он ехал по ул. Борщаговской, когда почувствовал, что подвеска авто попала в выбоину на дороге, из-за чего "сложились" колеса, пишет "Информатор".

"Мужчина потерял управление, Nissan начало носить по дороге из стороны в сторону, после чего автомобиль влетел в отбойник и перевернулся на крышу. К счастью, в результате аварии водитель Nissan не пострадал", – уточнили в СМИ.

ДТП на Борщаговской "Информатор"

ДТП в Киеве "Информатор"

От столкновения с отбойником автомобиль получил очень серьезные повреждения.

Как писал OBOZREVATEL, в Фастове Киевской области 14 апреля произошла смертельная авария. Погибла 17-летняя пассажирка авто ВАЗ, а 18-летний водитель серьезных повреждений не получил. Автомобиль перевернулся на крышу.

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