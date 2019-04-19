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/Криминал

Попало в яму: в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием авто

1.7тЧитать материал на украинском

В Киеве 19 апреля произошла авария с опрокидыванием авто Nissan. По предварительным данным, причиной ДТП стала яма на дороге, в которую угодила машина.

По словам водителя, он ехал по ул. Борщаговской, когда почувствовал, что подвеска авто попала в выбоину на дороге, из-за чего "сложились" колеса, пишет "Информатор".

"Мужчина потерял управление, Nissan начало носить по дороге из стороны в сторону, после чего автомобиль влетел в отбойник и перевернулся на крышу. К счастью, в результате аварии водитель Nissan не пострадал", – уточнили в СМИ.

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ДТП на Борщаговской

ДТП на Борщаговской

"Информатор"

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

"Информатор"

От столкновения с отбойником автомобиль получил очень серьезные повреждения.

Как писал OBOZREVATEL, в Фастове Киевской области 14 апреля произошла смертельная авария. Погибла 17-летняя пассажирка авто ВАЗ, а 18-летний водитель серьезных повреждений не получил. Автомобиль перевернулся на крышу.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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