В Киеве авто из России сбило пешехода: водитель пошел на подлость. Фото 18+

В Голосеевском районе Киева в ночь на 18 октября произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Multivan и пешехода. Машина была на российских номерных знаках, которые водитель после аварии снял.
ЧП случилось на улице Академика Заболотного, перед поворотом на улицу Пироговский шлях, около 22:00, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Микроавтобус двигался вверх по Заболотного. Именно в тот момент проезжую часть переходил мужчина, которого и сбил автомобиль. ДТП произошло возле "зебры", но где именно пересекал дорогу потерпевший – неизвестно.
В Киеве авто из России сбило пешехода
Информатор
Примечательно, что Volkswagen имел российские номера. В момент приезда журналистов водитель авто снял их. Микроавтобус зарегистрирован в 123 регионе – Краснодарский край.
Пострадавшего госпитализировали. На вид ему около 50 лет.
В Голосеевском районе Киева в ночь на 18 октября произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Multivan и пешехода
Информатор
Машина была на российских номерных знаках, которые водитель после аварии снял
Информатор
В результате пострадал пешеход
Информатор
Его госпитализировали
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве в результате ДТП погиб водитель скорой помощи и фельдшер. Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 13 октября, на Керченской площади.
Момент смертельной ДТП с машиной "скорой" попал на камеры видеонаблюдения.
В сети показали фото погибшей фельдшера, которая попала в аварию.
А в среду, 16 октября, в Киеве более 10 автомобилей скорой помощи конвоем и с мигалками отправились на похороны, чтобы проститься с погибшими в ДТП фельдшером и водителем.
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