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18 октября • обновлено в 11:45
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В Киеве авто из России сбило пешехода: водитель пошел на подлость. Фото 18+

1.5т Читать материал на украинском

В Голосеевском районе Киева в ночь на 18 октября произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Multivan и пешехода. Машина была на российских номерных знаках, которые водитель после аварии снял.

ЧП случилось на улице Академика Заболотного, перед поворотом на улицу Пироговский шлях, около 22:00, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Микроавтобус двигался вверх по Заболотного. Именно в тот момент проезжую часть переходил мужчина, которого и сбил автомобиль. ДТП произошло возле "зебры", но где именно пересекал дорогу потерпевший – неизвестно.

В Киеве авто из России сбило пешехода

В Киеве авто из России сбило пешехода

Информатор

Примечательно, что Volkswagen имел российские номера. В момент приезда журналистов водитель авто снял их. Микроавтобус зарегистрирован в 123 регионе – Краснодарский край.

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Пострадавшего госпитализировали. На вид ему около 50 лет.

В Голосеевском районе Киева в ночь на 18 октября произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Multivan и пешехода

В Голосеевском районе Киева в ночь на 18 октября произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Multivan и пешехода

Информатор

Машина была на российских номерных знаках, которые водитель после аварии снял

Машина была на российских номерных знаках, которые водитель после аварии снял

Информатор

В результате пострадал пешеход

В результате пострадал пешеход

Информатор

Его госпитализировали

Его госпитализировали

Информатор

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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