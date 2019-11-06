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6 ноября • обновлено в 16:34
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/ Криминал

В Киеве арестовали экс-добровольца "Пуму": все подробности

3.8т Читать материал на украинском

Печерский районный суд Киева вынес решение в отношении экс-добровольца "Правого сектора" Инны Грищенко ("Пумы"). Он постановил избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания 6 ноября, сообщил волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook. "Пуму" закрыли на 60 дней", – отметил он.

В свою очередь активист Станислав Краснов уточнил, что ранее в Ивано-Франковске был арестован супруг "Пумы", Влад Грищенко ("Буча"). Оттуда его хотят этапировать в Киев.

Влада Грищенко обвиняют в покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

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Инна Грищенко

Инна Грищенко

Facebook Назара Приходько

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче". Также обыски прошли у волонтера "Евдокии Бандеровки".

  • Позже стало известно, что полиция провела обыск и в известной пиццерии Pizza Veterano, а также по месту жительства матери сооснователя заведения Дмитрия Терещенко.

  • Основатель кафе Леонид Остальцев пояснил, что действия правоохранителей проходили в связи с расследованием покушения на убийство.

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Место
Украина Киев
Тег
Печерский суд
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Не! Нельзя Бучу арестовывать! Он герой ! Ну а покушение... Надо доказать, не верю, чтобы *воин света* мог в кого- нибудь выстрелить!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А почему пума? Она же крокодил
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Борисс Робот
Борисс Робот
Кристина Стефанова, так ты же уже заняла никнейм "крокодил"...
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Шобло Зєлі-Бєні охрініло
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