В Киеве арестовали экс-добровольца "Пуму": все подробности

Печерский районный суд Киева вынес решение в отношении экс-добровольца "Правого сектора" Инны Грищенко ("Пумы"). Он постановил избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания 6 ноября, сообщил волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook. "Пуму" закрыли на 60 дней", – отметил он.

В свою очередь активист Станислав Краснов уточнил, что ранее в Ивано-Франковске был арестован супруг "Пумы", Влад Грищенко ("Буча"). Оттуда его хотят этапировать в Киев.

Влада Грищенко обвиняют в покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Инна Грищенко Facebook Назара Приходько

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче". Также обыски прошли у волонтера "Евдокии Бандеровки".

Позже стало известно, что полиция провела обыск и в известной пиццерии Pizza Veterano, а также по месту жительства матери сооснователя заведения Дмитрия Терещенко.

Основатель кафе Леонид Остальцев пояснил, что действия правоохранителей проходили в связи с расследованием покушения на убийство.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram