В Киеве активизировались продавцы-мошенники: как не попасть "на крючок"

В Киеве орудует мошенник, продающий смартфоны якобы в отличном состоянии и по привлекательной цене.

Он размещает объявление о продаже в интернете и назначает встречу покупателю. С виду работающий девайс на деле оказывается "кирпичом", рассказали о схеме "развода" доверчивых киевлян на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По словам жертвы мошенничества, объявление о продаже Iphone 7 plus она нашла в интернете. Продавец сказал, что телефон ранее принадлежал его жене, а коробки и чека нет потому, что они потерялись при переезде.

При первом осмотре телефон показался исправным, и девушка решилась купить его.

"Все было нормально, смартфон работал на моём iCloud (учетная запись, позволяющая хранить файлы и управлять данными. ― Ред.). Но после восстановления на iTunes (программа-медиаплеер пользователей iPhone. ― Ред.), телефон запросил ввести данные предыдущего владельца", ― рассказала жертва "развода".

Продавец телефона Facebook "Киев Оперативный"

Продавец телефона Facebook "Киев Оперативный"

Продавец устройства сначала ответил на телефонный звонок девушки и сказал, что спросит эти данные у своей жены, а потом отключил телефон.

"Понимаю, что меня развели, как дуру. В сервисных центрах мне сказали, что такие, как я, к ним приходят каждый день", ― рассказала обманутая девушка.

В комментариях пользователи рассказали, что тоже становились жертвой этой схемы и даже опознали продавца по фотографиях автора поста.

"Знакомая рожа, года 2 назад подруга попросила подъехать с ней и глянуть телефон. Пришёл тип с коробкой и телефоном якобы своей сестры. Icloud чистый, по базе МВД тоже не числится "в угоне". Вроде все ок, делаю полный сброс контента и настроек, и тут вижу, что тип аж слюной поперхнулся", ― рассказал Николай Бондаренко.

После полного обнуления настроек покупатель попросил ввести пароль, но продавец не знал его.

"Бедняга уже "поймал измену" и убежал со словами "Сейчас я сбегаю к сестре, а то позвонить ей не могу, ее же трубка со мной, она сейчас пароль введет и я приду". Ну я ради прикола подождал минут 5, но тип больше на звонки не отвечал с моего номера. В общем, пытался "напарить" сворованный iPhone", ― подытожил Бондаренко.

Кроме того, он рассказал, как проверить устройство перед покупкой. По его словам, обращать внимание на наличие коробки и полной комплектации телефона не стоит, потому что они с нужным серийным номером легко подделываются.

"После внешнего осмотра обязательно делаем полный сброс телефона в настройках и вводим свой iCloud. Потом смотрим в настройках IMEI (код, который присваивается производителем отдельно каждому телефонному аппарату. ― Ред.) и сравниваем с задней крышкой. Если на задней стороне крышки IMEI другой ― значит корпус менялся", ― посоветовал Бондаренко.

Также он отметил, что стоит проверить устройство в базе украденных телефонов МВД.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, раскрыта схема валютных мошенников: они под видом обмена валют отбирали деньги у своих клиентов.