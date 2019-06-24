В Киеве 7-летний мальчик разбился, выпав из окна. Фото 18+

В понедельник, 24 июня, в Киеве трагически погиб маленький мальчик.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, трагедия произошла в микрорайоне Борщаговка на улице Симиренко.

"Около 11:00 на спецлинию 102 в полицию поступило сообщение о том, что при падении с балкона на втором этаже получил смертельные травмы мальчик 2012 года рождения. По указанному адресу немедленно выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мальчик находился дома вместе с матерью, и когда она отвлеклась, он облокотился на москитную сетку на балконном окне и выпал. В результате полученных травм ребенок скончался на месте.

Портал "ДТП. Киев" добавил, что мальчик упал на бетонные плиты у запасного выхода жилого дома.

Сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Киеве погиб ребенок

В Киеве погиб ребенок

В Киеве погиб ребенок

В Киеве погиб ребенок

В Киеве погиб ребенок

В Киеве погиб ребенок

В Киеве погиб ребенок

В Киеве погиб ребенок

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района двухлетний ребенок разбился, выпав из окна восьмого этажа.

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