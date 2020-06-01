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1 июня • обновлено в 17:23
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В Киеве 50-летнего мужчину задержали за развращение школьниц. Фото

1.9т
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В Киеве 50-летнего мужчину заподозрили в развращении двух 13-летних школьниц и изготовлении фото и видео порнографического характера с участием одной из них.

Об этом написала пресс-служба прокуратуры Киева на своем сайте. Задержанный познакомился с девочками в магазине при осуществлении покупок и попросил номер телефона у одной из школьниц.

"Киевской местной прокуратурой №7 сообщено о подозрении 50-летнему мужчине в развращении двух 13-летних девушек и изготовлении фото- и видеоматериалов порнографического характера с участием одной из них", – говорится в сообщении.

В Киеве 50-летнего мужчину задержали за развращение школьниц

В Киеве 50-летнего мужчину задержали за развращение школьниц

прокуратура Киева

По данным прокуратуры, после знакомства мужчина начал общаться со школьницами с помощью смс-сообщений, а тогда – пригласил их к себе домой, где склонял к употреблению алкоголя, демонстрировал видео со сценами зоофилии и склонял к половому контакту.

"Кроме этого, в течение нескольких месяцев подозреваемый продолжал развращение одной из девочек и склонял ее к оказанию услуг сексуального характера другим лицам. С этой целью он зарегистрировал потерпевшую на одном из сайтов секс-знакомств, где от ее имени вел переписки с мужчинами, посылал им фотографии обнаженной малолетней девочки и предлагал предоставление ею услуг сексуального характера за денежное вознаграждение", – добавили в прокуратуре.

В результате мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетних лиц), ч. 2, ч. 4, ч. 5 ст. 301 (изготовление и распространение порнографии), ч. 3 ст. 303 УК Украины (вовлечение малолетнего в занятие проституцией). Также ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пуща-Водице (Киев) задержали 49-летнего мужчину, которого заподозрили в том, что он в одном из санаториев 5 апреля изнасиловал молодую девушку.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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