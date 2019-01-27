В Киеве толпа детей жестоко избила мужчину: что произошло. Видео

В центре Киева неизвестные подростки толпой жестоко избили лежащего человека.

Это произошло недалеко от "Арена Сити", говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Свидетели утверждают, что нападавшие говорят "мы чеченцы, Вы не знаете с кем связались". Вызвали скорую и полицию. Между тем, все нападавшие с места события ушли", – сказано в сообщении.

Один из участников также рассказал в комментарии, что все началось после того, как неизвестный мужчина толкнул одного из выходящих подростков.

"Мы выходим из "Арена Сити" и уже собирались по домам ехать. Один мужик ставит подножку моему другу. Но он маленький, ему лет 13. Тот мелкий подбегает к нам и говорит: "Пацаны, ко мне там до*бались..." Мы подходим к мужику и говорим: "Какие-то проблемы у тебя?" Их было пятеро. Он снимает куртку и начинает "гасить" мелкого. И все его люди налетели на нас и начали нас бить. Мы начали отбиваться, отошли... Кричит нам: "Чё вы, куда, зас*али?" Мы сказали, что сейчас сюда один чеченец подъедет, посмотрим, какой ты будешь смелый". А потом его четыре пацана убежали, он один остался... Он был пьяный еще", – рассказал один из участников конфликта.

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В комментариях пользователи отметили, что похожие парни недавно также избили толпой человека.

"Недавно те малолетние отпрыски тоже говорили, что "он девушку зацепил", поэтому Они толпой фигачили одного", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом девятиклассница жестоко избила девочку-подростка. Позже этот момент показали на видео в сети, где было видно, как школьница таскала за волосы свою жертву и избивала ногами по голове.

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