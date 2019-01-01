В Киеве произошло огненное ДТП с ''евробляхой'': жуткие фото и видео

В ночь на 1 января в Киеве произошла огненная авария с пострадавшими. ДТП случилось на развязке возле рынка "Колибрис" в Святошинском районе.

Водитель легкового автомобиля Renault Clio на "еврономерах" не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего авто загорелось, сообщает "Информатор".

На момент происшествия в легковушке находились четыре человека.

Водителя и пассажиров Clio успели эвакуировать свидетели ДТП. Погибших нет.

ДТП в Киеве

На месте происшествия работали спасатели, две кареты скорой помощи, а также патрульные полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП в Киеве Google. Maps

ДТП в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области 1 января в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли восемь человек, среди которых – трое детей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.