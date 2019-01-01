В Киеве произошло огненное ДТП с ''евробляхой'': жуткие фото и видео

В ночь на 1 января в Киеве произошла огненная авария с пострадавшими. ДТП случилось на развязке возле рынка "Колибрис" в Святошинском районе.
Водитель легкового автомобиля Renault Clio на "еврономерах" не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего авто загорелось, сообщает "Информатор".
На момент происшествия в легковушке находились четыре человека.
Водителя и пассажиров Clio успели эвакуировать свидетели ДТП. Погибших нет.
ДТП в Киеве
На месте происшествия работали спасатели, две кареты скорой помощи, а также патрульные полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ДТП в Киеве
Google. Maps
ДТП в Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области 1 января в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли восемь человек, среди которых – трое детей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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