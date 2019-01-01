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В Киеве произошло огненное ДТП с ''евробляхой'': жуткие фото и видео

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В ночь на 1 января в Киеве произошла огненная авария с пострадавшими. ДТП случилось на развязке возле рынка "Колибрис" в Святошинском районе.

Водитель легкового автомобиля Renault Clio на "еврономерах" не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего авто загорелось, сообщает "Информатор".

На момент происшествия в легковушке находились четыре человека.

Водителя и пассажиров Clio успели эвакуировать свидетели ДТП. Погибших нет.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

На месте происшествия работали спасатели, две кареты скорой помощи, а также патрульные полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области 1 января в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли восемь человек, среди которых – трое детей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

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Новости Киева и Киевской области Война на дорогах
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПавтоНациональная полиция Украины
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