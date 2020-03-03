Главная Новости
3 марта • обновлено в 13:04
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Карпатах трагически погиб турист из Киева

Читать материал на украинском

В Карпатах во время снегопада погиб 35-летний киевлянин, который катался на сноуборде.

Он столкнулся с металлической опорой. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области на своей странице в Facebook.

"Мужчина во время снегопада катался на сноуборде в районе долины Драгобрат и столкнулся с металлической канатной опорой", – говорится в посте.

В Карпатах трагически погиб турист из Киева

В Карпатах трагически погиб турист из Киева

Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

Спасатели транспортировали тело мужчины в урочище Свидовец и передали полицейским.

"Мы в очередной раз призываем вас быть осторожными во время горного отдыха. Не катайтесь на лыжах или сноубордах при неблагоприятных погодных условиях и на необорудованных трассах. Берегите свое здоровье и жизнь!" – подчеркнула пресс-служба.

Как сообщалOBOZREVATEL, 6 мая 2019 года в Ивано-Франковской области грузовик с туристами перевернулся в реку Черный Черемош. В результате ДТП трое человек погибло,10 было госпитализировано.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Карпаты
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги